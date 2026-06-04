الخميس 2026-06-04 09:56 م

"اتحاد نقابات العمال": إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل

بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشأن قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية
الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن
 
الخميس، 04-06-2026 09:04 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن، أن قرار وزير العمل خالد البكار القاضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتباراً من الأول من حزيران 2026، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتعزيز فرص التشغيل أمام العمالة الوطنية.

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وبيّن الاتحاد في بيان الخميس، أن هذا القرار ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة، وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


ورأى الاتحاد، أهمية نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز قيم احترام جميع المهن، ومحاربة ثقافة العيب، إلى جانب ترسيخ مفهوم أن العمل اللائق هو أساس التنمية والاعتماد على الذات.

 
 


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