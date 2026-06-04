"اتحاد نقابات العمال": إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل

وبيّن الاتحاد في بيان الخميس، أن هذا القرار ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة، وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ورأى الاتحاد، أهمية نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز قيم احترام جميع المهن، ومحاربة ثقافة العيب، إلى جانب ترسيخ مفهوم أن العمل اللائق هو أساس التنمية والاعتماد على الذات.
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