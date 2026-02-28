اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

08:46 م

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي السبت، إدانة الأردن المطلقة للهجمات الإيرانية الصاروخية على أراضي الأردن، ورفضها باعتبارها اعتداءً خطيرًا غير مُبرَّر على أمن المملكة وسلامة المواطنين وخرقًا لسيادتها.





وشدّد الصفدي خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه أنّ الأردن يتخذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته من هذه الاعتداءات التي شنّتها إيران على أراضي المملكة من دون أيّ مبرِّر، وفي الوقت الذي تعرف فيه إيران الجهود التي بذلها الأردن لحل الأزمة سلميًّا، ومنع المملكة استخدام أراضيها أو أجوائها في أيّ هجوم ضدها.



كما أكّد الصفدي إدانة الأردن المطلقة للهجمات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت. وشدّد على تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في هذه الدول ووقوف المملكة معها في أيّ خطوات يتخذونها لحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم.



وأكّد الصفدي أنّ الأردن مستمر في التنسيق والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء التوترات الإقليمية وخفض التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدّد على ضرورة ضبط النفس واعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار سبيلًا لتجاوز الأزمات واحترام القانون الدولي وسيادة الدول للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



وشملت الاتصالات التي أجراها الصفدي اتصالات مع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا.



وشملت أيضًا اتصالات مع وزراء خارجية ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبلجيكا، والسويد، وفرنسا، وقبرص، ولاتفيا، لوكسمبورغ، والنرويج، والنمسا.



وشدّد الوزراء على تضامن دولهم مع الأردن، ودعمهم كلّ الخطوات والإجراءات التي يتخذها الأردن لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.







