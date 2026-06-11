اتصالات ولي العهد ترفع معنويات لاعبي "النشامى" المصابين

وأجرى سمو ولي العهد اتصالات هاتفية مع عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذين تعرضوا لإصابات أبعدتهم عن المشاركة مع "النشامى"، مطمئنا على أوضاعهم الصحية، ومؤكدا دعمه لهم خلال مرحلة العلاج والتأهيل.
وأكد لاعب المنتخب الوطني إبراهيم صبرة أن اتصال سمو ولي العهد كان له أثر كبير في التخفيف من صعوبة المرحلة التي يمر بها بعد الإصابة، مشيرا إلى أن كلمات سموه شكلت حافزا معنويا مهما للاستمرار في برنامج العلاج والعمل على العودة إلى الملاعب بأفضل جاهزية ممكنة.
وقال صبرة إن اهتمام سمو ولي العهد ومتابعته للاعبين المصابين يعكسان حرصا حقيقيا على الوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، مبينا أن هذا الدعم يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ويعزز من إصرارهم على تجاوز التحديات والعودة إلى خدمة المنتخب الوطني في أقرب فرصة.
وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية ليست مستغربة، وتشكل مصدر فخر لجميع لاعبي المنتخب الوطني الذين يشعرون دائما بقرب سموه منهم واهتمامه بمسيرتهم الرياضية.
من جهته، أوضح لاعب المنتخب الوطني عصام السميري أن تواصل سمو ولي العهد معه بعد الإصابة خفف من مرارة الغياب عن المنتخب، خاصة في مرحلة مهمة يعيشها "النشامى" بعد تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.
وأكد السميري أن حديث سموه حمل الكثير من الدعم والتحفيز، وأسهم في رفع معنوياته وتعزيز ثقته بقدرته على العودة أقوى بعد انتهاء فترة العلاج، مشيرا إلى أن اهتمام سموه بتفاصيل أوضاع اللاعبين يترك أثرا إيجابيا كبيرا لديهم.
وأشار إلى أن اللاعبين يقدرون هذا الاهتمام الإنساني الذي يعكس قرب سمو ولي العهد منهم وحرصه على متابعة أحوالهم والاطمئنان عليهم بشكل مستمر، مؤكدا أن هذه المواقف تمنحهم دافعا إضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل تمثيل الأردن بأفضل صورة.
ويؤكد لاعبو المنتخب الوطني أن دعم سمو ولي العهد ومتابعته المستمرة يشكلان دافعا معنويا كبيرا لهم خلال فترات الإصابة، ويسهمان في تعزيز إصرارهم على العودة لتمثيل "النشامى" ومواصلة مسيرة الإنجازات.
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