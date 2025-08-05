اتصال أردني تشيكي يؤكد ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع

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الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتّصالًا هاتفيًّا من نظيره وزير خارجية جمهورية التشيك، يان ليبافسكي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان





وبحث الوزيران سُبل تعزيز مجالات التعاون بين الأردن والتشيك في مختلف المجالات ثنائيًّا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.



وبحث الصفدي وليبافسكي الأوضاع الإنسانية في غزة وجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أكّد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود من أجل فتح كل المعابر لدخول المساعدات الإنسانية الفورية والكافية إلى القطاع لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.



كما بحث الوزيران جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، خصوصًا الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تبادل، وأكّدا دعم هذه الجهود.



وأكّد الصفدي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمّن دعم جمهورية التشيك لحل الدولتين.



واتّفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



إلى ذلك، التقى الصفدي اليوم وفدًا من المُرشَّحين لعضوية البرلمان البريطاني من حزبَي المُحافظين والعمّال في اجتماع تناول سُبل تعزيز علاقات الصداقة الأردنية البريطانية، والأوضاع في المنطقة.