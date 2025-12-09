اتصال بين الصفدي ونظيره في باربادوس يفتح آفاق تعاون واسعة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية باربادوس كيري سيموندز.

