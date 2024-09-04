اتفاقيات تعاون بين "الهيئة الخيرية" والهلال الأحمر القطري بقيمة 5 ملايين دولار

الوكيل الإخباري- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والهلال الأحمر القطري، اتفاقية تعاون، لتنفيذ مشروع لإطعام وسقيا النازحين في مخيمات الإيواء بقطاع غزة، من خلال توزيع 60 ألف طرد غذائي، و15900 متر مكعب من مياه الشرب.

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كما وقع الطرفان وفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع سقيا المياه في غزة، من خلال توزيع 50 ألف "جركن" مياه معدنية، واتفاقية لتنفيذ مشروع توفير أدوية ومستهلكات الطبية للعمليات الجراحية للمرضى في قطاع غزة.



وأطلقت الهيئة والهلال الأحمر، بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، المرحلة الثالثة من المساعدات الغذائية المقدمة ضمن الجسر البري الأردني الممتد لأهلنا في غزة، والتي تتضمن إرسال 3 آلاف طرد غذائي من إجمالي 23500 طرد غذائي ستوزع طوال مدة المشروع، إضافة إلى إرسال 4 آلاف "جركن" مياه معدنية كدفعة أولى.



وقال السفير القطري "دائما ما نعمل مع شركائنا الهيئات القطرية الإنسانية المتواجدة في الأردن ونثمن جهودهم في تقديم المساعدات الإغاثية التي يتم شحنها برا الى شعبنا في قطاع غزة، كون الأردن الشقيق هو الشريان الحقيقي لإرسال هذه المساعدات، واليوم نشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري والهيئة الخيرية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ عدة مشاريع إنسانية في مجال المساعدات الغذائية والمياه والصحة للنازحين في مخيمات الإيواء بقطاع غزة" .



من جانبه، قال الأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي "نثمّن عاليا العلاقة المتينة التي تربطنا بالإخوة في الهيئة والجهات الشريكة كافة التي تيسر السبل لتنفيذ هذا المشروع وإغاثة أهلنا المتضررين في غزة حيث قمنا بإدخال آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمياه والمستلزمات الإغاثية الضرورية لنخفف شيئاً ولو يسيراً مما يعانيه أهل غزة".



بدوره، قال الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي: "إن الرؤية المشتركة للهيئة والهلال الأحمر القطري من العمل الإنساني الجاد لدعم المتضررين والمنكوبين هي ما جمعنا اليوم وعلى مدار السنوات السابقة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع إغاثية مشتركة في قطاع غزة، ومنها توزيع طرود الخضروات وحزم النظافة الشخصية، وتوفير المستهلكات والمواد الطبية، واحتياجات ملحة يمكن تلبيتها في ظل الوضع الراهن".