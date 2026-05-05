الثلاثاء 2026-05-05 07:25 م

اتفاقيات تمويل لمشاريع شباب في إربد

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
إربد
 
الثلاثاء، 05-05-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت مبادرة "شباب رياديين" ومركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، في مقر بلدية خالد بن الوليد، اتفاقيات تمويل لتأسيس مشاريع إنتاجية لمجموعة من شباب المنطقة، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب، المدعوم من المركز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقالت رئيس لجنة البلدية، المهندسة رواية غرايبة، إن توقيع الاتفاقيات جاء بالشراكة مع بلدية خالد بن الوليد، بعد استكمال المستفيدين برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استمر 10 أيام، ركّز على المهارات الريادية الأساسية التي تعزز قدرة الشباب على استدامة مشاريعهم، بما يسهم في رفع فرص نجاحها ونموها على المدى الطويل.


وثمّنت الشراكة مع مركز تطوير الأعمال، لما لها من أثر إيجابي مباشر في تمكين الشباب وإيجاد فرص تشغيل ذاتي لهم.

 
 


