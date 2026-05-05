اتفاقيات تمويل لمشاريع شباب في إربد

الوكيل الإخباري- وقّعت مبادرة "شباب رياديين" ومركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، في مقر بلدية خالد بن الوليد، اتفاقيات تمويل لتأسيس مشاريع إنتاجية لمجموعة من شباب المنطقة، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب، المدعوم من المركز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقالت رئيس لجنة البلدية، المهندسة رواية غرايبة، إن توقيع الاتفاقيات جاء بالشراكة مع بلدية خالد بن الوليد، بعد استكمال المستفيدين برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استمر 10 أيام، ركّز على المهارات الريادية الأساسية التي تعزز قدرة الشباب على استدامة مشاريعهم، بما يسهم في رفع فرص نجاحها ونموها على المدى الطويل.