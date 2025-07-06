اتفاقيات مائية تخدم 4 ملايين مواطن في الأردن .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- برعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وقّع أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وبحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، وعدد من المعنيين، اتفاقية شراكة جديدة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأميركية، تهدف إلى إصلاح إدارة شركة مياه اليرموك بقيمة 39 مليون دولار أميركي، إلى جانب اتفاقية إعادة تأهيل محطات الموجب والزرقاء ماعين والزارا ماعين بقيمة 4 ملايين دينار أردني. اضافة اعلان





وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال سلطة المياه، تواصل تنفيذ برامج لتحديث شبكات المياه، وخفض نسبة الفاقد، وتحسين جودة الخدمات في مختلف أنحاء المملكة، وذلك انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وبيّن أن الاتفاقية الجديدة، التي تأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد المائي والممولة من الحكومة الأميركية، تستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك، التي تخدم أكثر من 3.2 مليون مواطن في محافظات الشمال الأربع: إربد، المفرق، جرش، وعجلون. وتمتد الاتفاقية على مدى أربع سنوات من 15 آب 2025 وحتى 14 كانون الأول 2029، وتُموَّل منحة أميركية بقيمة 30 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة أردنية بقيمة 9 ملايين دولار.



ويشمل المشروع التعاقد مع شركة متخصصة من القطاع الخاص لإدارة شركة مياه اليرموك، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحسين الخدمة، تشمل: مسح ميداني للمشتركين، أتمتة الفوترة، تزويد الأجهزة والكشف عن التسربات، وتشكيل فرق للصيانة.



كما يتضمن المشروع حملات توعية مجتمعية، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الموظفين، بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق الأمن المائي في المنطقة.



وفي السياق ذاته، تم التوقيع على اتفاقية إعادة تأهيل محطات ضخ الموجب والزرقاء ماعين والزارا ماعين، بقيمة 4 ملايين دينار، لتحسين كفاءة نظام التزويد المائي في محافظتي عمّان والزرقاء، بما يخدم أكثر من مليون مواطن.



ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية متقدمة، وتركيب مضخات عالية الكفاءة، أنظمة تحكم مؤتمتة، وربط المحطات الثلاث بنظام SCADA في دابوق. كما يتضمن تأهيل خطوط الضخ، وإنشاء جدران حماية، ما سيؤدي إلى زيادة التزويد السنوي بأكثر من مليون متر مكعب، وتقليل كلف الصيانة بنسبة 15%.



كما أُشير خلال الفعالية إلى مشروع محطة معالجة نبعة وادي السير، الذي أُحيل سابقًا بقيمة 2.5 مليون دينار على شركة نصر أرشيدات، بإشراف شركة أرابتك جردانة، ضمن برنامج تقليل الفاقد المموّل أميركيًا. ويُتوقّع أن يرفع المشروع القدرة الإنتاجية السنوية بنسبة 18%.



وعبّر وزير المياه عن شكر وتقدير المملكة للدعم الأميركي في مواجهة تحديات قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. من جهته، أكد ممثلو السفارة الأميركية استمرار دعمهم لمشاريع تنموية طويلة الأمد تُسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الموارد في ظل التحديات المائية المتزايدة.

