الخميس 2026-05-14 03:51 م

اتفاقية استثمارية جديدة في وادي الأردن لتعزيز القطاع السياحي والتنمية المحلية

اتفاقية استثمارية جديدة في وادي الأردن لتعزيز القطاع السياحي والتنمية المحلية
اتفاقية استثمارية جديدة في وادي الأردن لتعزيز القطاع السياحي والتنمية المحلية
 
الخميس، 14-05-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، يوم الخميس الموافق 2026/5/14، اتفاقية استثمارية في مجال المشاريع السياحية، ستسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.اضافة اعلان


وأكد الحيصة أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة لتطوير مختلف مناطق المملكة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع فرص التشغيل، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة، ويعزز قدرة المناطق على استقطاب الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وبيّن الأمين العام أن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير فرص عمل، وتحسين مستويات الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق المستهدفة.

من جانبه، أعرب المستثمر عن تقديره لهذه المبادرات التي تعزز فرص الاستثمار المحلي، مؤكدًا التزامه بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية

ب

الطقس الأرصاد: طقس الجمعة غير مناسب للرحلات بسبب الغبار

التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

ا

أخبار محلية اجتماع يبحث سير أعمال مشروع الصرف الصحي بلواء الوسطية

ل

أخبار محلية أبو صعيليك: مشاريع النقل والبنية التحتية اللوجستية تعد من المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد

الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين

أخبار الشركات شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين

بن غفير يقتحم الأقصى رفقة مستوطنين ويرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد

فلسطين بن غفير يقتحم الأقصى رفقة مستوطنين ويرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد



 
 






الأكثر مشاهدة

 