السبت 2025-05-31 06:23 م
 

اتفاقية بين "الأردنية" و"واترلو" الكندية لتعزيز التعاون الأكاديمي

الجامعة الأردنيّة
الجامعة الأردنية
 
السبت، 31-05-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري-    وقعت الجامعة الأردنية وجامعة واترلو الكندية، على هامش أعمال ملتقى الأساتذة الفخريين الذي انطلقت فعالياته، اليوم السبت، اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج مشترك لدعم إيفاد الطلبة، بهدف تطوير العملية التعليمية والأكاديمية.

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وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن "واترلو" مساعدة نائب رئيسها الدكتورة بسمة المومني، بحضور نائب الرئيس للكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، ومدير وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الدكتور سامح الزبيدي.


وتنص بنود الاتفاقية على تقديم منح وخصومات على الرسوم الدراسية لمبتعثي "الأردنية" إلى "واترلو"، حيث تتكفل الجامعة الأردنية بدفعها، دون تحديد عدد الطلبة المشمولين بالخصم، ليعامل بذلك الطالب الأردني، بموجب الاتفاقية، معاملة الطالب الكندي، وليس الطالب الدولي.

 
gnews

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