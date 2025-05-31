اتفاقية بين "الأردنية" و"واترلو" الكندية لتعزيز التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية وجامعة واترلو الكندية، على هامش أعمال ملتقى الأساتذة الفخريين الذي انطلقت فعالياته، اليوم السبت، اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج مشترك لدعم إيفاد الطلبة، بهدف تطوير العملية التعليمية والأكاديمية.

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وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن "واترلو" مساعدة نائب رئيسها الدكتورة بسمة المومني، بحضور نائب الرئيس للكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، ومدير وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الدكتور سامح الزبيدي.