الأربعاء 2025-05-21 07:37 م
 

اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأربعاء، 21-05-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة التأمين الإسلامية اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف توفير تأمين رعاية لتغطية علاج مرض السرطان في المركز، حرصا على توسيع مظلّة الحماية التأمينية ضدّ مرض السرطان من ضمن المنتجات التأمينية التي تتيحها الشركة.

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ووقّع الاتفاقية عن الشركة المدير العام رضا دحبور، وعن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام نسرين قطامش.


وأكد دحبور أهمية هذه الشراكة في تعزيز دور شركة التأمين الإسلامية في تقديم حلول تأمينيّة مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء بشكل شامل، لا سيّما أن التغطية التأمينية لعلاج السرطان أصبحت أولوية وضرورة، وخطوة استراتيجيّة تحسّن من جودة الحياة الصحيّة للمواطن الأردني . 

 
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