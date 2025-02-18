اتفاقية بين الخيرية الهاشمية وشركة الهندسة الصينية لتنفيذ مشاريع إغاثية لأهل غزة

الوكيل الإخباري- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة هندسة الطريق السريع الصينية الأولى المحدودة من خلال السفارة الصينية في الأردن، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ مشاريع إغاثية لدعم الأهل في قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.

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