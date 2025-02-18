اتفاقية بين الخيرية الهاشمية وشركة الهندسة الصينية لتنفيذ مشاريع إغاثية لأهل غزة

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا لبيان الهيئة اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة في غزة، حيث ستشمل المساعدات تقديم مواد غذائية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.
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