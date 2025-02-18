 
الثلاثاء 2025-02-18 02:20 م
 

اتفاقية بين الخيرية الهاشمية وشركة الهندسة الصينية لتنفيذ مشاريع إغاثية لأهل غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الثلاثاء، 18-02-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-    وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة هندسة الطريق السريع الصينية الأولى المحدودة من خلال السفارة الصينية في الأردن، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ مشاريع إغاثية لدعم الأهل في قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.

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وتهدف هذه الاتفاقية وفقا لبيان الهيئة اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة في غزة، حيث ستشمل المساعدات تقديم مواد غذائية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.

 
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