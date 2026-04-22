اتفاقية بين "سلطة العقبة" و"مدينة العقبة الرقمية" لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

ووقع الاتفاقية عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نائب رئيس مجلس المفوضين المفوض المالي والإداري كريمة الضابط، وعن مجموعة مدينة العقبة الرقمية الرئيس التنفيذي للأعمال أمين الخوالدة، بحضور رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، ومدير أنظمة المعلومات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس جبره دحدل، ومدراء الجهات المعنية في العقبة.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الاستجابة للحوادث الرقمية تشمل الأنظمة والشبكات والتطبيقات، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويوفر رؤية موحدة لمستوى المخاطر، ويسهم في رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة للحوادث السيبرانية.
أخبار متعلقة
-
"أشغال المفرق" تطرح عطاءات مشاريع بـ750 ألف دينار
-
العيسوي يعزي عشيرة أبو عرابي
-
رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون
-
الدوريات الخارجية : 12 إصابة بحادث تدهور باص - صورة
-
حملات أمنية تفضي للقبض على 16 مطلوبا ومشبوها وتاجرا بقضايا المخدرات
-
السعودية: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا قريباً
-
الحاج توفيق: ارتفاع الشحن والطلب العالمي وراء زيادة أسعار اللحوم
-
ضبط وردم بئر مخالف في الرمثا يبيع المياه