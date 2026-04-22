اتفاقية بين "سلطة العقبة" و"مدينة العقبة الرقمية" لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإطلاق وتشغيل خدمة الاستجابة لطوارئ الحاسوب (CERT)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية ورفع قدرة الجهات العاملة في المنطقة على التعامل مع الحوادث السيبرانية بكفاءة وفاعلية.

ووقع الاتفاقية عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نائب رئيس مجلس المفوضين المفوض المالي والإداري كريمة الضابط، وعن مجموعة مدينة العقبة الرقمية الرئيس التنفيذي للأعمال أمين الخوالدة، بحضور رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، ومدير أنظمة المعلومات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس جبره دحدل، ومدراء الجهات المعنية في العقبة.