اتفاقية بين سلطة المياه ووزارة الزراعة للاستفادة من المياه المعالجة لتحريج مناطق كفرنجة

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الوكيل الإخباري- وقع أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، بحضور عدد من المسؤولين صباح اليوم الأحد 29 حزيران 2025، اتفاقية للاستفادة من المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي، بهدف تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة، ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الاستفادة من المصادر غير التقليدية والتكيف مع التغير المناخي، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه لتعزيز كفاءة استخدام المياه المستصلحة وتحقيق الاستدامة البيئية. اضافة اعلان





وأكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز أوجه التعاون لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في محطات تنقية المياه وفق أفضل المواصفات واتباع سياسة إحلال المياه المستصلحة محل مياه الشرب، والحد من الجفاف وزيادة الرقعة الخضراء لخدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.



وبيّن أن حجم المياه التي يوفرها قطاع المياه سنويًا يبلغ 214 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من خلال الاستفادة من المياه الخارجة من 29 محطة تنقية في المملكة، مستخدمة في زراعة الأعلاف وزيادة المساحات الخضراء، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.



وأضاف المهندس البطاينة أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ نشاطات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وشجيرة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز المنعة البيئية والاقتصادية لمقاومة التغير المناخي، حيث سيتم الاستفادة من 700 متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية كفرنجة لغايات تحريج مناطق كفرنجة وراجب.



من جهته، أشاد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري بهذا التعاون، مؤكداً أن الجهود منصبة على توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية والتوسع في مشاريع التحريج وزيادة الرقعة الخضراء، والاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الأعلاف. وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في زيادة كميات المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في المجالات الزراعية، ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة.



ونوّه المهندس الحياري أنه في إطار الجهود الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة ومشروع التحريج الوطني ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، تم العمل على الاستفادة من المياه المعالجة في توسيع الرقعة الخضراء والحفاظ على الغابات وزيادة مساحاتها، حيث سيتم زراعة أشجار ملائمة لبيئة المنطقة.



ودعا إلى ضرورة الاستمرار في مثل هذه المشاريع الريادية لزراعة الأشجار، منوّهاً إلى أنه في إطار استراتيجية وزارة الزراعة الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء، سيتم تنفيذ مشاريع أخرى بالشراكة مع القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه.