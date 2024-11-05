اتفاقية بين وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد لتمويل برنامج "إربد 42"

الوكيل الإخباري- وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اتفاقية مع المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، لتمويل تنفيذ برنامج "إربد 42"، بقيمة 572 ألف دينار.

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ويندرج البرنامج المجاني تحت مظلة مؤسسة ولي العهد ضمن مسار المشاركة الاقتصادية، بدأ العمل عليه في العاصمة عمان، ويهدف إلى تنمية جيل من المبرمجين، ونقل تجربة دولية مطبقة من خلال الشبكة العالمية "إيكول 42"، والتي تأسست في باريس عام 2013 ومن ثم أسست أكثر من 54 فرعا في 31 دولة.