اتفاقية بين وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد لتمويل برنامج "إربد 42"

ويندرج البرنامج المجاني تحت مظلة مؤسسة ولي العهد ضمن مسار المشاركة الاقتصادية، بدأ العمل عليه في العاصمة عمان، ويهدف إلى تنمية جيل من المبرمجين، ونقل تجربة دولية مطبقة من خلال الشبكة العالمية "إيكول 42"، والتي تأسست في باريس عام 2013 ومن ثم أسست أكثر من 54 فرعا في 31 دولة.
وقالت طوقان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تمويل تنفيذ البرنامج جاء استجابة للتوجه الحكومي لتنفيذ مبادرات ريادية تخدم الشباب الأردني وتمكنه من دخول سوق العمل بشكل سريع وبكفاءة ومهارات عالية، وانطلاقا من سياسة العمل الرامية لبناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الوطنية لتوفير فرص نوعية للشباب في محافظات المملكة كافة.
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