اتفاقية تعاون أكاديمي بين الأمن العام والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية

وأشاد اللواء المعايطة بالدور الريادي للجامعتين في دعم الأكاديمية، التي تقدم تخصصات متميزة على مستوى الشرق الأوسط، تشمل برامج الماجستير في إدارة الكوارث والأزمات، والدبلوم العالي في تقنيات التعامل مع المواد الخطرة، وتخصصات البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة الميكانيكية والإطفاء والطاقة المتجددة والإسعاف الطبي المتخصص و ادارة الكوارث والازمات .
من جانبه، أكد الدكتور عبيدات أن التعاون مع الأمن العام ساهم في تحقيق إنجازات واضحة للأكاديمية على الصعيدين الأكاديمي والإداري، معرباً عن اعتزازه بتجديد هذا التعاون.
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