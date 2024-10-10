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اتفاقية تعاون أكاديمي بين "اليرموك" وكلية ماليزية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الخميس، 10-10-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة اليرموك والكلية الإسلامية التكنولوجية العالمية في ولاية (بينانج) الماليزية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية بين المؤسستين في مجالات الشريعة والدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم.

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وبحسب بيان للجامعة، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة منذ تأسيسها، تسعى لاستقطاب الطلاب الدوليين وتقديم رعاية واهتمام خاص لهم، حيث تمكنت على مر السبعينيات من تخريج آلاف الطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأجنبية في مجموعة متنوعة من التخصصات.

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