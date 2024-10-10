اتفاقية تعاون أكاديمي بين "اليرموك" وكلية ماليزية

وبحسب بيان للجامعة، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة منذ تأسيسها، تسعى لاستقطاب الطلاب الدوليين وتقديم رعاية واهتمام خاص لهم، حيث تمكنت على مر السبعينيات من تخريج آلاف الطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأجنبية في مجموعة متنوعة من التخصصات.
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