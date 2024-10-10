اتفاقية تعاون أكاديمي بين "اليرموك" وكلية ماليزية

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة اليرموك والكلية الإسلامية التكنولوجية العالمية في ولاية (بينانج) الماليزية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية بين المؤسستين في مجالات الشريعة والدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم.

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