اتفاقية تعاون بمجالات التدريب والتأهيل في الأرصاد والتنبؤات الجوية

ووقعت الاتفاقية وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، بحضور أمين عام الوزارة فارس أبو دية ومدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب ونائب رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي.
وأكدت الوزيرة التهتموني، اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة مؤتة باعتبارها من الجامعات الوطنية الرائدة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الوزارة المتواصل لإدارة الأرصاد الجوية وسعيها المستمر إلى تطوير الأداء وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية فيها.
وقالت، إن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يخدم تطوير قطاع الأرصاد الجوية ويدعم مخرجاته العلمية والعملية، مؤكدة أن تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي يسهم في دقة الرصد وجودة التنبؤات ويعزز ثقة المجتمع بهذه الخدمات.
من جهته، أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أن الاتفاقية تعكس مستوى التعاون القائم بين مؤسسات الدولة وتعزز من دور الجامعات في خدمة قضايا التنمية والقطاعات الحيوية، معربا عن أمله في مزيد من التعاون المثمر مستقبلا.
بدوره، أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب، أن الاتفاقية تسجل محطة مهمة في إطار التعاون المثمر مع المؤسسات الأكاديمية، من خلال اعتماد شهادات متخصصة في مجالات الرصد والتنبؤات الجوية، ما يعزز الثقة بين كوادر الأرصاد الجوية، ويكرس مبدأ الشراكة المؤسسية المستدامة.
وأشار آل خطاب إلى أن الدعم الذي توليه وزيرة النقل لإدارة الأرصاد الجوية أسهم في تمكينها من تنفيذ خططها التطويرية، مشددا على أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو إعداد كفاءات وطنية مدربة في مجال الأرصاد الجوية بما يواكب التقدم العلمي والتقني في هذا المجال الحيوي.
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