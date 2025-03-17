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اتفاقية تعاون بين أمانة عمان ووزارة الزراعة لتحريج الأراضي الجرداء

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
 
الإثنين، 17-03-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت أمانة عمان الكبرى ووزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تحريج الأراضي الجرداء الواقعة ضمن حدود الأمانة والمملوكة للوزارة، في إطار المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، وتعزيز الرقعة الخضراء.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى توثيق التعاون وتعزيز مفهوم التشاركية في التنمية بشكل فعال وبما يخدم مدينة عمان ومواطنيها.


وقال الشواربة إن أمانة عمان تسعى من خلال استراتيجيتها للأعوام 2025-2026 إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة من خلال زراعة 1500 دونم سنوياً، بهدف تحسين بيئة المدينة والحد من آثار التغير المناخي.


من جهته، أشاد الحنيفات بجهود الأمانة في مختلف مجالات العمل البلدي، معربًا عن استعداد الوزارة لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم العاصمة.


وأبدى استعداد الوزارة لتعزيز العمل مع الأمانة بما يعود بالنفع والفائدة على عمان.

 
 
gnews

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