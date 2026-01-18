الأحد 2026-01-18 10:48 ص

اتفاقية تعاون بين الأردنية للبحث العلمي والجمعية الكيميائية

الأحد، 18-01-2026 09:54 ص
الوكيل الإخباري-  وقعت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع والجمعية الكيميائية الأردنية، مساء أمس السبت، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير التعاون المشترك بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع رئيسها الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة، فيما وقعتها عن الجمعية الكيميائية الأردنية رئيسة الجمعية الأستاذة الدكتورة عبير البواب.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير البحث العلمي في المملكة، ونشر ثقافة البحث والابتكار ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي، إلى جانب تنمية الصلات البحثية بين المؤسسات العلمية والبحثية في الأردن.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في مجالات عدة، من بينها التشاور وتبادل الرأي في القضايا التي تخدم أهدافهما المشتركة، وإعداد مقترحات لمشروعات ودراسات بحثية مشتركة، وتبادل الدعوات للمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والبحثية.

كما نصت الاتفاقية على دراسة إمكانية تنفيذ أنشطة ومشروعات مشتركة مستقبلية يتم تنظيمها بموجب اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تحدد التزامات كل طرف، مع تأكيد الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتفق الطرفان على تصنيفها كذلك.
 
 


