اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الزراعية والريفية الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

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