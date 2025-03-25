الثلاثاء 2025-03-25 06:33 م
 

اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية

مؤسسة الإقراض الزراعي
مؤسسة الإقراض الزراعي
 
الثلاثاء، 25-03-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الزراعية والريفية الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

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وبحسب بيان للمؤسسة، تهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الزراعية والريفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للباحثين عن عمل ورواد الأعمال لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في المجالات الزراعية والريفية، ما يسهم في الحد من الفقر والبطالة.

 
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