اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية

وبحسب بيان للمؤسسة، تهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الزراعية والريفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للباحثين عن عمل ورواد الأعمال لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في المجالات الزراعية والريفية، ما يسهم في الحد من الفقر والبطالة.
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