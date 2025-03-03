اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية

كما تهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد فخري العجلوني، وعن المركز مديره التنفيذي أحمد حياصات، إلى توفير بيئة تدريبية متخصصة للطلبة، من خلال تبادل الخبرات بين الجامعة والمركز، وإعدادهم وتأهيلهم بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وسيتم بموجب الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع الكوادر التدريسية في الجامعة وخبراء المركز الوطني، ما يسهم في تطوير قطاع الرعاية البيطرية في الأردن.
وأشاد حياصات بدور البلقاء التطبيقية في تطوير التعليم التطبيقي وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق، مشيرا إلى أنها الجامعة الوحيدة في الأردن التي تطرح تخصص الرعاية البيطرية، وهو تخصص مطلوب محليًا وعالميًا نظرًا لأهميته في دعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن والصحة البيطرية.
بدوره، أكد العجلوني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والتقني، وتهيئة الطلبة لخوض تجارب عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتعكس شعار الجامعة "التعليم من أجل التشغيل".
وأضاف أن الجامعة تحرص على تقديم برامج تطبيقية تُكسب الطلبة المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكات استراتيجية بنّاءة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.
يُذكر أن المركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية، هو مؤسسة متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل إنتاج وتربية وتدريب الكلاب البوليسية، ما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال.
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