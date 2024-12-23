 
الإثنين 2024-12-23 06:27 م
 

اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية وبورصة عمان

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الإثنين، 23-12-2024 04:50 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع بورصة عمان، تهدف إلى إنشاء غرفة محاكاة وتدريب على نظام التداول الإلكتروني الخاص بالبورصة في كلية عمان الجامعية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني، وعن البورصة مديرها التنفيذي مازن الوظائفي.


وأشار العجلوني، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، مبينا أن الشراكة تسهم في تزويد الطلبة بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة لسوق العمل، ما يعزز من فرص توظيفهم ويدعم إبداعهم الاقتصادي.

 
gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4

أخبار محلية الحنيطي يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4 ويطلع على الجاهزية القتالية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة و 14 اصابة بحادث سير مروع في اربد - صورة

العيسوي يعزي العوضات وعويضة وأبو حلتم

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 83 الف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس

مديرية الامن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحتفل بتوزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2024

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" و"الأوراق المالية" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مهارات الطلبة

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية وبورصة عمان



 




الأكثر مشاهدة