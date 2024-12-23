اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية وبورصة عمان

وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني، وعن البورصة مديرها التنفيذي مازن الوظائفي.
وأشار العجلوني، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، مبينا أن الشراكة تسهم في تزويد الطلبة بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة لسوق العمل، ما يعزز من فرص توظيفهم ويدعم إبداعهم الاقتصادي.
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