اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية وبورصة عمان

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع بورصة عمان، تهدف إلى إنشاء غرفة محاكاة وتدريب على نظام التداول الإلكتروني الخاص بالبورصة في كلية عمان الجامعية.

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وبحسب بيان للجامعة، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني، وعن البورصة مديرها التنفيذي مازن الوظائفي.