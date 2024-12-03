 
الثلاثاء 2024-12-03 01:40 م
 

اتفاقية تعاون بين التربية والتعليم والبلقاء التطبيقية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 12:23 م
الوكيل الإخباري-  وقّعت وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية، اتفاقية تعاون تشمل مجالات التعليم المهني ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث والابتكار والإرشاد والتوجيه المهني.اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقية بحسب بيان صحفي للوزارة، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين جميع القطاعات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير التعليم المهني والتقني، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ووقّع الاتفاقية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعد الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن جهود تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تسعى لإعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لتلبية متطلبات المستقبل، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم المهني وتوسيعه بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور محافظة، أن الاتفاقية تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم المهني والتقني، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتأهيل أمام الشباب الأردني.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تمكين الشباب من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لتحقيق تطلعاتهم الوظيفية وتفعيل مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أشار الدكتور العجلوني، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعّالة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية، مؤكدًا أهمية التعليم المهني والتقني في بناء كفاءات وطنية قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل نوعية للشباب الأردني.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

H

فن ومشاهير حسام حبيب يدافع عن شيرين عبد الوهاب رغم انفصالهما

ت

أخبار محلية سلطة المياه تبحث مع السفير الفرنسي مشاريع المياه والصرف الصحي

sdedg

أخبار الشركات شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

تعبيرية

خاص بالوكيل الكشف عن هوية المتوفى في جبل الحسين

أرشيفية

شؤون برلمانية برلمان أبخازيا يصوت ضد التصديق على اتفاقية مع روسيا

لا

طب وصحة الضوء.. طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

جانب من الفعالية

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

ة

طب وصحة أضراره خطيرة- خبير تغذية يوضح بدائل الشيبس للأطفال



 




الأكثر مشاهدة