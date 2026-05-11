الإثنين 2026-05-11 09:30 م

اتفاقية تعاون بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة الإدارة المحلية

الإثنين، 11-05-2026 09:03 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، والمهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية، اتفاقية تعاون بين الجمعية والوزارة تهدف إلى تعزيز مجالات ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراء الفحوصات المخبرية والميدانية في المشاريع التابعة للوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه وزارة الإدارة المحلية لاعتماد الجمعية العلمية الملكية كذراع فني تنفيذي للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية في إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات المتخصصة وبما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان جودة المواد الإنشائية وفق أفضل المعايير المعتمدة.


وأشارت سمو الأميرة في كلمتها الترحيبية إلى أهمية الاتفاقية في تحقيق أهداف مشتركة للطرفين، بما يصب في مصلحة الأردن، مؤكدة أن ضبط الجودة والرقابة للمواد الإنشائية له أثر مباشر على ضمان أعلى مستويات السلامة في المشاريع التنموية واستدامتها.

 
 


