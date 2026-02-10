الثلاثاء 2026-02-10 11:46 ص

اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

ب
جانب من التوقيع
 
الثلاثاء، 10-02-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري- وقعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اتفاقية تعاون مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في مملكة إسبانيا إيفا غرانادوس غاليانو، ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

اضافة اعلان


وجاءت الاتفاقية لدعم البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبرنامج الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية.


وحسب بيان المؤسسة، اليوم الثلاثاء، فإن المنحة الجديدة ستوجه إلى مشروع وطني سينفذه البرنامج الأردني لسرطان الثدي في عمان والزرقاء واربد وعجلون والطفيلة والعقبة، حيث من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم أكثر من 25 ألف مستفيدة بشكل مباشر، عبر أنشطة التوعية والتدريب والكشف المبكر، إضافة إلى أكثر من مليوني مستفيدة بشكل غير مباشر من خلال الحملات الوطنية للتوعية.


وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة استراتيجية بين المؤسسة والوكالة منذ 2021، إذ تم الوصول إلى 130 ألفا و 42 مستفيدة بشكل مباشر عبر أنشطة التوعية والتدريب ودعم الكشف المبكر في عدة محافظات، وأكثر من 4 ملايين و90 ألف مستفيدة بشكل غير مباشر من خلال الحملات الوطنية للتوعية.


وحضر حفل التوقيع السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس غونزالس، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية الإسبانية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!

نانسي عجرم

فن ومشاهير بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل



 






الأكثر مشاهدة