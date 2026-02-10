اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

الوكيل الإخباري- وقعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اتفاقية تعاون مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في مملكة إسبانيا إيفا غرانادوس غاليانو، ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

وجاءت الاتفاقية لدعم البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبرنامج الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية.



وحسب بيان المؤسسة، اليوم الثلاثاء، فإن المنحة الجديدة ستوجه إلى مشروع وطني سينفذه البرنامج الأردني لسرطان الثدي في عمان والزرقاء واربد وعجلون والطفيلة والعقبة، حيث من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم أكثر من 25 ألف مستفيدة بشكل مباشر، عبر أنشطة التوعية والتدريب والكشف المبكر، إضافة إلى أكثر من مليوني مستفيدة بشكل غير مباشر من خلال الحملات الوطنية للتوعية.



وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة استراتيجية بين المؤسسة والوكالة منذ 2021، إذ تم الوصول إلى 130 ألفا و 42 مستفيدة بشكل مباشر عبر أنشطة التوعية والتدريب ودعم الكشف المبكر في عدة محافظات، وأكثر من 4 ملايين و90 ألف مستفيدة بشكل غير مباشر من خلال الحملات الوطنية للتوعية.