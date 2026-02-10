اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

وجاءت الاتفاقية لدعم البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبرنامج الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية.
وحسب بيان المؤسسة، اليوم الثلاثاء، فإن المنحة الجديدة ستوجه إلى مشروع وطني سينفذه البرنامج الأردني لسرطان الثدي في عمان والزرقاء واربد وعجلون والطفيلة والعقبة، حيث من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم أكثر من 25 ألف مستفيدة بشكل مباشر، عبر أنشطة التوعية والتدريب والكشف المبكر، إضافة إلى أكثر من مليوني مستفيدة بشكل غير مباشر من خلال الحملات الوطنية للتوعية.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة استراتيجية بين المؤسسة والوكالة منذ 2021، إذ تم الوصول إلى 130 ألفا و 42 مستفيدة بشكل مباشر عبر أنشطة التوعية والتدريب ودعم الكشف المبكر في عدة محافظات، وأكثر من 4 ملايين و90 ألف مستفيدة بشكل غير مباشر من خلال الحملات الوطنية للتوعية.
وحضر حفل التوقيع السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس غونزالس، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية الإسبانية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025
-
موازنة مجلس محافظة مادبا تدعم المشاريع الجاهزة فنيا والقابلة للتنفيذ
-
حماية المستهلك للأردنيين: شهر رمضان للعبادة وليس للأكل والتبذير
-
"منصة رعد" بوابة وطنية مستدامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
-
عين على القدس يناقش مؤتمر فلسطين 2026 وقرارات الاحتلال بشأن عقارات الضفة الغربية
-
وفد إعلامي أردني يطلع على التجربة الأذرية في التخطيط العمراني
-
مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان
-
السياحة في الأردن تبدأ العام بنشاط لافت وزيارات تتجاوز ربع مليون