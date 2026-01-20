اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية

وتركز المبادرة على تطوير شبكة الصرف الصحي في مخيم السخنة الذي يضم نحو 7 آلاف لاجئ، بهدف تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في المخيم، بما يسهم في الارتقاء بالواقع البيئي والصحي للسكان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ظروف العيش الكريم.
وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيدا بالشراكة مع التعاون الإيطالي والدعم المتواصل من الحكومة الإيطالية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بدعم مشاريع التنمية المستدامة.
من جانبه، قال السفير الإيطالي لدى الأردن لوتشيانو بيتزوتي، إن المبادرة تعكس التزام إيطاليا الراسخ بدعم جهود الأردن في توفير البنية التحتية الأساسية للجميع، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي يسهم في تعزيز صمود الفئات الأكثر احتياجا، ويحقق فوائد ملموسة على صعيد الصحة العامة وحماية البيئة.
