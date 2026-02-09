اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

الوكيل الإخباري- وقعت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن، والشركة المدنية لتسيير النشاطات الاجتماعية والثقافية لعمال مجمع "سونلغاز" للكهرباء والغاز في الجزائر، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مقر شركة كهرباء إربد، بهدف تعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

