اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

وأكد مدير عام "كهرباء إربد"، المهندس بشار التميمي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن والجزائر، مشيرا إلى أهمية العمل النقابي المهني بوصفه منصة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز مصالح العاملين في قطاع الكهرباء.
-
أخبار متعلقة
-
استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن
-
نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها
-
"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة
-
برنامج "حكيم" يصل إلى 453 منشأة صحية حكومية
-
الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها
-
ارتفاع استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي إلى 25% خلال الشهر الأول من العام
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الشرايدة
-
الغذاء والدواء تغلق مصنع ألبان يستخدم الحليب المجفف في عمّان