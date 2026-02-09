الإثنين 2026-02-09 06:35 م

اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

الوكيل الإخباري-    وقعت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن، والشركة المدنية لتسيير النشاطات الاجتماعية والثقافية لعمال مجمع "سونلغاز" للكهرباء والغاز في الجزائر، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مقر شركة كهرباء إربد، بهدف تعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد مدير عام "كهرباء إربد"، المهندس بشار التميمي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن والجزائر، مشيرا إلى أهمية العمل النقابي المهني بوصفه منصة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز مصالح العاملين في قطاع الكهرباء.

 
 


