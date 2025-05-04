اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"

الوكيل الإخباري- وقعت جامعتا العلوم والتكنولوجيا وجدارا اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى ابتعاث طلبة الدراسات العليا من كليات الصيدلة والعلوم الطبية المساندة في جامعة جدارا إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا لاستكمال دراسة الدكتوراه بما يعزز من مستوى التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعتين.

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