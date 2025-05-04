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اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الأحد، 04-05-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعتا العلوم والتكنولوجيا وجدارا اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى ابتعاث طلبة الدراسات العليا من كليات الصيدلة والعلوم الطبية المساندة في جامعة جدارا إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا لاستكمال دراسة الدكتوراه بما يعزز من مستوى التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعتين.

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ووقع الاتفاقية نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور بشير خصاونة ورئيس جامعة جدارا الدكتور حابس حتاملة بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور قصي البلص ونائبه الدكتورة سهير النمري وعدد من المسؤولين من الجانبين.

 
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