اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"

ووقع الاتفاقية نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور بشير خصاونة ورئيس جامعة جدارا الدكتور حابس حتاملة بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور قصي البلص ونائبه الدكتورة سهير النمري وعدد من المسؤولين من الجانبين.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته
-
"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي
-
وزير الشباب يكرم البطل البارالمبي أحمد هندي لفوزه بذهبية بطولة المغرب الدولية
-
الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
-
ضبط مطلوب بتهمة الاعتداء على الثروة الحرجية في عجلون
-
مركز الدراسات الاستراتيجية: ثقة الأردنيين بحكومة حسّان ترتفع إلى 65%
-
توضيح حول تأجيل اقتطاع أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي
-
المومني: الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة ولا يغني عن القدرات البشرية