اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي الأردني وجامعة المعرفة السعودية

الوكيل الإخباري- وقع المجلس التمريضي الأردني وجامعة المعرفة السعودية اليوم الاثنين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والاستشارات في التمريض.

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‏‎وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتطوير المهارات الأكاديمية والتطبيقية لدى الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية.