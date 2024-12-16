 
الإثنين 2024-12-16 02:14 م
 

اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي الأردني وجامعة المعرفة السعودية

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
الإثنين، 16-12-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-    وقع المجلس التمريضي الأردني وجامعة المعرفة السعودية اليوم الاثنين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والاستشارات في التمريض.

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‏‎وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتطوير المهارات الأكاديمية والتطبيقية لدى الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية.


‏‎وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المسؤوليات التي يتعين على المجلس التمريضي الأردني تنفيذها من ضمنها إعطاء الأولوية لطلبة جامعة المعرفة في استخدام القاعات التدريبية والمختبرات المتاحة.

 
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