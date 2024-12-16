اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي الأردني وجامعة المعرفة السعودية

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتطوير المهارات الأكاديمية والتطبيقية لدى الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المسؤوليات التي يتعين على المجلس التمريضي الأردني تنفيذها من ضمنها إعطاء الأولوية لطلبة جامعة المعرفة في استخدام القاعات التدريبية والمختبرات المتاحة.
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