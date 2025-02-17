اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الوكيل الإخباري- وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير القدرات المؤسّسية والأطر القانونية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز آليات حماية المرأة في الأردن، والذي يأتي بهدف تنفيذ بنود الخطة الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325بشأن المرأة والأمن والسلام.

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