اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين يتضمن المشروع 3 مخرجات، يتمثل الأول بإنشاء بيئة عمل لتمكين المرأة ودعم وصولها إلى المواقع القيادية في القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام من خلال إنشاء حضانات، والثاني يتمثل بالعمل على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية لتقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي، فيما يتمثل المخرج الثالث بتعزيز الأطر القانونية والمؤسّسية لحماية النساء والفتيات في الأردن.
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