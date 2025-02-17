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اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
الإثنين، 17-02-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-    وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير القدرات المؤسّسية والأطر القانونية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز آليات حماية المرأة في الأردن، والذي يأتي بهدف تنفيذ بنود الخطة الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325بشأن المرأة والأمن والسلام.

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وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين يتضمن المشروع 3 مخرجات، يتمثل الأول بإنشاء بيئة عمل لتمكين المرأة ودعم وصولها إلى المواقع القيادية في القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام من خلال إنشاء حضانات، والثاني يتمثل بالعمل على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية لتقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي، فيما يتمثل المخرج الثالث بتعزيز الأطر القانونية والمؤسّسية لحماية النساء والفتيات في الأردن.

 
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