الأحد 2025-08-03 02:32 م
 

اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.
صندوق المعونة الوطنية
 
الأحد، 03-08-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري-    وقع صندوق المعونة الوطنية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة توليد الكهرباء المركزية في إطار سلسلة الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للصندوق، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج التمكين المختلفة ودعم الأُسر المنتفعة اقتصاديا واجتماعيًا وتطوير مهارات أبناء المنتفعين لتحقيق أهداف سياسات التخريج التي يتبناها الصندوق.


وأشادت المدير العام للصندوق ختام شنيكات، بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة، مؤكدة أهمية التعاون في تنفيذ مبادرات تنموية تسهم في تمكين الأُسر المستفيدة وتُعزز مبدأ المسؤولية المجتمعية بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية ويدعم جهود التنمية المستدامة في الأردن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

بربربر

فيديو منوع فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل

ك

تكنولوجيا غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

فعاليات الباليه الجورجي بجرش

مهرجان جرش سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش

ةاةاة

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة تذكيرية ذكية لتحديثات الحالة

الليرة

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد



 
 





الأكثر مشاهدة