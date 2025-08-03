اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة توليد الكهرباء المركزية في إطار سلسلة الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

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وبحسب بيان للصندوق، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج التمكين المختلفة ودعم الأُسر المنتفعة اقتصاديا واجتماعيًا وتطوير مهارات أبناء المنتفعين لتحقيق أهداف سياسات التخريج التي يتبناها الصندوق.