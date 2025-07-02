اتفاقية تعاون بين "المناطق الحرة" ومؤسسة الحسين للسرطان

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة بالغة الأهمية، وتجسد اهتمام المجموعة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال تغطية علاج مرض السرطان.
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