الأربعاء 2025-07-02 02:13 م
 

اتفاقية تعاون بين "المناطق الحرة" ومؤسسة الحسين للسرطان

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأربعاء، 02-07-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-    وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، في إطار اشتراك المجموعة في برنامج "رعاية" لتأمين تغطية علاج السرطان لموظفيها، تعزيزا لجهودها في توفير بيئة عمل صحية وآمنة.

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وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة بالغة الأهمية، وتجسد اهتمام المجموعة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال تغطية علاج مرض السرطان.

 
 
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