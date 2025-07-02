اتفاقية تعاون بين "المناطق الحرة" ومؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، في إطار اشتراك المجموعة في برنامج "رعاية" لتأمين تغطية علاج السرطان لموظفيها، تعزيزا لجهودها في توفير بيئة عمل صحية وآمنة.

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