اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست

الوكيل الإخباري- وقع مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الطيار المتقاعد موران ترك اتفاقية تعاون مع منظمة أمديست (AMIDEAST)، بحضور رئيسة ومديرة المنظمة التنفيذية السفيرة المتقاعدة غريتا سي هولتز، وعضو مجلس الإدارة ياسين الخياط.

