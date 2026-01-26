اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين، بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدّمة للمصابين العسكريين، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم المبادرات الرامية إلى تمكينهم وتحسين جودة حياتهم.
-
أخبار متعلقة
-
"النقل البري": 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القرعان
-
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي
-
بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية
-
إشهار الفريق الدولي للتطوير والاستشارات لبناء القدرات الوطنية
-
الحنيطي يستقبل رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة الدفاع الألمانية وقائد العمليات الخاصة الألماني
-
اتفاقية منح تعليمية إلكترونية للمستفيدين من "المعونة الوطنية"
-
المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية