اتفاقية تعاون بين "اليرموك" و"إنتاج" لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة اليرموك وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية – إنتاج، اتفاقية تعاون بهدف دعم الابتكار وزيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل وتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار مبادرة "TechForward 2026" التي تقودها الجمعية .

ووقع المذكرة عن جامعة اليرموك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الأستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر، وعن "إنتاج" المدير التنفيذي المهندس نضال البيطار، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات والتصنيفات العالمية الدكتورة ربا البطاينة.



وبحسب بيان للجامعة، اليوم الثلاثاء ، نصت الاتفاقية على ربط مخرجات التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، وتمكين طلبة الجامعة من العمل على مشاريع تخرج ذات بعد تطبيقي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات التقنية والعملية لدى الطلبة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.



وبموجب الاتفاقية، تتولى جمعية إنتاج إدارة المبادرة والإشراف على تنفيذ أنشطتها وتنسيق التواصل بين الجامعة والشركات المشاركة وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمشاريع المشاركة، وتنظيم الفعاليات التعريفية والتدريبية، فيما ستقوم الجامعة بتعيين منسق أكاديمي للمبادرة، وتشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة فيها، وتوفير البيئة الأكاديمية والإشراف اللازم لتنفيذ المشاريع.



وأكد الناصر حرص الجامعة على تعزيز التعليم التطبيقي في بيئتها التعليمية من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم بإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أهمية المبادرة في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.