اتفاقية تعاون بين "اليرموك" و"إنتاج" لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل

ووقع المذكرة عن جامعة اليرموك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الأستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر، وعن "إنتاج" المدير التنفيذي المهندس نضال البيطار، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات والتصنيفات العالمية الدكتورة ربا البطاينة.
وبحسب بيان للجامعة، اليوم الثلاثاء ، نصت الاتفاقية على ربط مخرجات التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، وتمكين طلبة الجامعة من العمل على مشاريع تخرج ذات بعد تطبيقي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات التقنية والعملية لدى الطلبة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وبموجب الاتفاقية، تتولى جمعية إنتاج إدارة المبادرة والإشراف على تنفيذ أنشطتها وتنسيق التواصل بين الجامعة والشركات المشاركة وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمشاريع المشاركة، وتنظيم الفعاليات التعريفية والتدريبية، فيما ستقوم الجامعة بتعيين منسق أكاديمي للمبادرة، وتشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة فيها، وتوفير البيئة الأكاديمية والإشراف اللازم لتنفيذ المشاريع.
وأكد الناصر حرص الجامعة على تعزيز التعليم التطبيقي في بيئتها التعليمية من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم بإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أهمية المبادرة في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
من جانبه، أوضح البيطار أن المبادرة تعد مبادرة وطنية تسعى إلى بناء جسر فاعل يربط بين الجامعات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال ربط مشاريع التخرج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يحقق فائدة مشتركة للطلبة والجامعات والشركات والمجتمع على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
"الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
-
الأردن ومصر يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة
-
إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين
-
وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك
-
الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر اليوم العلمي الثاني للثقافة العسكرية
-
التربية تعمم أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للمسار الأكاديمي على الحقول
-
حملة لإزالة أكشاك مخالفة في شارع الأردن - صور
-
"تنظيم الطيران المدني" والسفارة التركية تبحثان تعزيز التعاون