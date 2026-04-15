اتفاقية تعاون بين بلدية السلط ومؤسسة التدريب المهني لإنشاء معهد تدريب مهني

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية السلط الكبرى مع مؤسسة التدريب المهني اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى إنشاء معهد تدريب مهني في مدينة السلط إلى جانب إقامة معرض دائم للمنتجات في خطوة تعكس توجه البلدية نحو تعزيز التنمية المحلية وتمكين أبناء المجتمع من اكتساب المهارات المهنية وفتح آفاق أوسع للتشغيل.





ووقع الاتفاقية عن بلدية السلط رئيس لجنتها علي البطاينة، وعن مؤسسة التدريب المهني المدير العام بالوكالة رأفت الصوافين.



وتنص الاتفاقية على أن تقدم بلدية السلط مبنى تابعا لها لصالح مؤسسة التدريب المهني ليكون مقرا للمعهد، حيث يقع المبنى في موقع استراتيجي وسط المدينة، بما يسهم في تسهيل وصول أبناء المجتمع المحلي والاستفادة من البرامج التدريبية التي سيقدمها المعهد.



وأكد البطاينة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز الشراكات الوطنية الفاعلة، مشيرا إلى دور البلدية في تمكين المجتمع المحلي من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي.



بدوره، بين الصوافين أن المؤسسة ستتولى تجهيز الموقع وتهيئته وفق أعلى المعايير الفنية وإدارة وتشغيل المعهد بما يضمن تقديم برامج تدريبية نوعية ومحدثة تلبي احتياجات سوق العمل منها (الفندقة والطعام والشراب والحلويات والمخبوزات والخزفيات)، مؤكدا حرص المؤسسة على تطوير مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم المهنية إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة.



وتجسد هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة التدريب المهني في دعم منظومة التدريب التقني والمهني على مستوى المملكة من خلال التوسع في إنشاء معاهد تدريبية حديثة تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات سوق العمل وتواصل المؤسسة تنفيذ خططها الرامية إلى تمكين الشباب والشابات بالمهارات التطبيقية المتخصصة وتعزيز ثقافة العمل المهني.



وجاءت هذه الاتفاقية كمثال للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية المحلية ولتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما ينعكس إيجابا على مستقبل أبناء المنطقة وفرصهم في سوق العمل.







