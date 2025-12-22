اتفاقية تعاون بين جائزة الحسن للشباب وجامعة آل البيت

ووقّع الاتفاقية عن جائزة الحسن للشباب مديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، وعن الجامعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الدكتور احمد العلاونة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
