اتفاقية تعاون بين جائزة الحسن للشباب وجامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- وقّعت جائزة الحسن للشباب، وجامعة آل البيت، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، وتوسيع نطاق مشاركة طلبة الجامعة في برامج الجائزة، بما يسهم في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية وقدراتهم الشخصية.

