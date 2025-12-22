الإثنين 2025-12-22 05:30 م

اتفاقية تعاون بين جائزة الحسن للشباب وجامعة آل البيت

الإثنين، 22-12-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت جائزة الحسن للشباب، وجامعة آل البيت، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، وتوسيع نطاق مشاركة طلبة الجامعة في برامج الجائزة، بما يسهم في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية وقدراتهم الشخصية.

ووقّع الاتفاقية عن جائزة الحسن للشباب مديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، وعن الجامعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الدكتور احمد العلاونة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

 
 


