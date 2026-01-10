السبت 2026-01-10 10:15 م

اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية

السبت، 10-01-2026 07:38 م

الوكيل الإخباري-  وقعت في جامعة جدارا اليوم السبت اتفاقية تعاون أكاديمي وتدريبي المشترك مع جامعة قاصدي مرباح – ورقلة/ الجزائرية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في جامعة جدارا.

ووقع الاتفاقية عن جامعة جدارا رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، وعن جامعة قاصدي مرباح – ورقلة مستشار مدير مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات الدكتور محدادي علاّل، وبحضور نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي، وعميد كلية الهندسة الدكتور عصام طراد.

 
 


