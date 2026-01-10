اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية

الوكيل الإخباري- وقعت في جامعة جدارا اليوم السبت اتفاقية تعاون أكاديمي وتدريبي المشترك مع جامعة قاصدي مرباح – ورقلة/ الجزائرية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في جامعة جدارا.

