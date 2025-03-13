 
الخميس 2025-03-13 02:45 م
 

اتفاقية تعاون بين سلطة إقليم البترا وجمعية درب الأنباط

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جانب من توقيع الاتفاقية
 
الخميس، 13-03-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اتفاقية تعاون جديدة مع جمعية درب الأنباط الممثلة لمجتمع أم صيحون، وذلك لتقديم خدمات مساندة على المطل المقابل للخزنة من الجهة اليمنى.

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ووقع الاتفاقية عن السلطة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات وعن الجمعية رئيسها محمد صباح البدول.


ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطط السلطة التي تهدف إلى تنظيم المحمية الاثرية بما في ذلك النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة.


ووقعت السلطة عشرات الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية المحلية لرفد الخدمات السياحية مثل جمعية عاصمة الأنباط التي ستقدم خدمات مساندة على المطل الجنوبي للخزنة إضافة للخدمات الأخرى التي تقدمها مثل تجسيد الحياة النبطية وخدمات النظافة، وجمعية الرواحل التي ستقدم خدمات على مسار المدرس وجمعية الأدلاء السياحيين وجمعية جبل مسعودة وجمعية سيق البارد وجمعيات تعاونية أخرى في وادي موسى والطيبة والراجف والعمارين.


وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنمية المجتمعات المحلية ورفع قدراتها لتقديم خدمات سياحية تليق بالبترا وزوارها وتحافظ على سمعة السياحة الوطنية.


وأكد البريزات أن توقيع الاتفاقية سيشكل قيمة مضافة للمنطقة، مؤكداً توفير فرص العمل اللازمة لأبناء المجتمع المحلي والمحافظة على طبيعة المنطقة وحمايتها والالتزام بالشروط والمواصفات التي من شأنها تقديم خدمة تليق بسمعة السياحة الأردنية.


يُذكر أن جمعية درب الأنباط تأسست عام 2021، وتهدف إلى رفد القطاع السياحي وتوفير فرص عمل ومساعدة المحتاجين، وتشجيع المشروعات الخاصة في المجالات السياحية والإنتاجية.

 
 
gnews

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