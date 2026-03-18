اتفاقية تعاون بين "سلطة العقبة" واتحاد الرياضات البحرية

ووقع الاتفاقية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي في السلطة، ورئيس الاتحاد رمزي الكباريتي.
وقال النابلسي إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطة لتوفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالرياضات البحرية، بما يسهم في إعداد جيل رياضي مؤهل وقادر على المنافسة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو توسيع قاعدة ممارسة الرياضات البحرية بالعقبة، وتعزيز حضورها على الخارطة الرياضية، إلى جانب دعم القطاع السياحي عبر استقطاب الفعاليات والبطولات المتخصصة.
