الخميس 2026-03-19 06:14 ص

اتفاقية تعاون بين "سلطة العقبة" واتحاد الرياضات البحرية

جانب من توقيع الاتفاقية
 
الأربعاء، 18-03-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات البحرية؛ بهدف تطوير قطاع الرياضات البحرية وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، بما يرسّخ مكانة مدينة العقبة كمركز إقليمي للسياحة الرياضية.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي في السلطة، ورئيس الاتحاد رمزي الكباريتي.


وقال النابلسي إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطة لتوفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالرياضات البحرية، بما يسهم في إعداد جيل رياضي مؤهل وقادر على المنافسة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.


وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو توسيع قاعدة ممارسة الرياضات البحرية بالعقبة، وتعزيز حضورها على الخارطة الرياضية، إلى جانب دعم القطاع السياحي عبر استقطاب الفعاليات والبطولات المتخصصة.

 
 


الجيش الأميركي

عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

علم العراق

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

تل أبيب

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

علم إيران

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






