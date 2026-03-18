اتفاقية تعاون بين "سلطة العقبة" واتحاد الرياضات البحرية

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات البحرية؛ بهدف تطوير قطاع الرياضات البحرية وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، بما يرسّخ مكانة مدينة العقبة كمركز إقليمي للسياحة الرياضية.

ووقع الاتفاقية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي في السلطة، ورئيس الاتحاد رمزي الكباريتي.



وقال النابلسي إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطة لتوفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالرياضات البحرية، بما يسهم في إعداد جيل رياضي مؤهل وقادر على المنافسة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.