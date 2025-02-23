اتفاقية تعاون بين صندوق الأمان وجمعية المطاعم السياحية الأردنية

11:12 ص

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الوكيل الإخباري- وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وجمعية المطاعم السياحية الأردنية مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تعليم الشباب الأيتام ودمجهم في سوق العمل، من خلال توفير منح دراسية وفرص تدريبية متخصصة في قطاعي الضيافة والفندقة. اضافة اعلان





وتأتي الاتفاقية، بحسب بيان من الصندوق اليوم الأحد، في إطار المسؤولية المجتمعية لجمعية المطاعم السياحية الأردنية، وإيمانها بأهمية دعم التعليم للشباب الأيتام وتعزيز فرصهم الوظيفية.



وتتضمن الاتفاقية، التي وقعتها المدير العام لجمعية المطاعم السياحية الأردنية، إليانا جعنيني، والمدير العام لصندوق الأمان، نور الحمود، تقديم منح دراسية للشباب المستفيدين من الصندوق، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالي الضيافة والفندقة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.



كما تشمل الاتفاقية دعم حملة رمضان 2025 التي ينظمها الصندوق، حيث سيتم تشجيع المطاعم الأعضاء في الجمعية وروادها على التبرع عبر صناديق التبرعات في المطاعم، أو من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية إضافة مبلغ اختياري على الفاتورة لدعم الشباب الأيتام.



بدورها، أكدت الحمود أهمية هذه الشراكة في تعزيز فرص الشباب الأيتام، موضحة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم، ولا سيما أن الصندوق يعمل مع شركائه على بناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.



وأضافت أن الصندوق يقدر دعم جمعية المطاعم الأردنية من خلال مشاركتها في حملة رمضان، وتشجيعهم للمطاعم الأخرى التابعة لهم على جمع التبرعات الهادفة لتأمين تكاليف التعليم والدعم المعيشي والتدريبي لشبابنا الأيتام، ما يوحد جهود المجتمع في دعم رسالة صندوق الأمان في تمكين شبابه.



يُذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، يهدف إلى تمكين الشباب الأيتام فوق سن 18 عامًا من خلال برامج تعليمية ودعم معيشي وتطوير ذاتي.



واستفاد منه منذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4910 أيتام، منهم 66 بالمئة من الإناث، وتخرج من بينهم 3544 شابًا وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية، فيما يوجد 713 شابًا وشابة حاليًا على مقاعد الدراسة.





