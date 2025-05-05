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اتفاقية تعاون بين فندق القوات المسلحة وصندوق الائتمان العسكري

القوات المسلحة
القوات المسلحة
 
الإثنين، 05-05-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري-    وقع فندق القوات المسلحة اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق الائتمان العسكري ضمن برنامج رفاق السلاح.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الفندق مديره العام العقيد الركن مناف الغرايبة، وعن الصندوق مديره العام يزيد الخالدي، إلى تقسيط الحفلات والمناسبات بالسعر النقدي للعاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.


وتتضمن الاتفاقية تقسيط المناسبات والحفلات بأنواعها التي ستقام في فندق القوات المسلحة لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، من خلال منتج التقسيط بالسعر النقدي بعائد مرابحة (0) بالمئة ولمدة 24 شهراً.


ويأتي توقيع الاتفاقية تقديراً لجهود رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم، وإيجاد أفضل السبل التي من شأنها توفير التسهيلات والخدمات المصرفية المختلفة لهم.

 
gnews

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