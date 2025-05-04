اتفاقية تعاون بين كلية عجلون وجمعية حماية الأسرة

وأشاد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في إعداد الطلبة للانخراط الإيجابي في سوق العمل.
وأكد أن الجمعية تعد نموذجا يحتذى به في التشاركية المجتمعية وقيم العطاء، مشيرا إلى حرص الكلية على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع الفلسفة التعليمية التي تعتمد على محاكاة الحياة العملية.
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