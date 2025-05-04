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اتفاقية تعاون بين كلية عجلون وجمعية حماية الأسرة

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأحد، 04-05-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-   وقعت كلية عجلون الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، بهدف تعزيز مجالات التدريب والتأهيل لطلبة الكلية، وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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وأشاد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في إعداد الطلبة للانخراط الإيجابي في سوق العمل.


وأكد أن الجمعية تعد نموذجا يحتذى به في التشاركية المجتمعية وقيم العطاء، مشيرا إلى حرص الكلية على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع الفلسفة التعليمية التي تعتمد على محاكاة الحياة العملية.

 
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