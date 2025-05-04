اتفاقية تعاون بين كلية عجلون وجمعية حماية الأسرة

الوكيل الإخباري- وقعت كلية عجلون الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، بهدف تعزيز مجالات التدريب والتأهيل لطلبة الكلية، وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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وأشاد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في إعداد الطلبة للانخراط الإيجابي في سوق العمل.