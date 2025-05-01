الخميس 2025-05-01 05:56 م
 

اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين

اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين
اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين
 
الخميس، 01-05-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   وُقعت مساء أمس الأربعاء في المركز الثقافي الملكي، بحضور رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش للثقافة والفنون، ونقابة الفنانين الأردنيين.

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وتأتي الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي، ونقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، في إطار تعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، حيث تنص الاتفاقية على تولي النقابة التعاقد مع الفنانين الأردنيين المشاركين في دورة مهرجان جرش لهذا العام بالمهن الفنية كافة.


وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس عن إدارة المهرجان، قال وزير الثقافة، إن مهرجان جرش سيبقى عنواناً ثقافياً ووطنياً عالمياً، وجسراً للتعريف بالفنانين والمثقفين والأدباء والموسيقيين وأصحاب الحرف، مضيفًا: "نحرص على حضور الفنان الأردني والمثقف الأردني في كل تفاصيل المهرجان وبرامجه، ليكون عنواناً رئيساً في برامج المهرجان كافة".

 
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