اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين

الوكيل الإخباري- وقعت نقابة المهندسين وشركة الكهرباء الأردنية اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات المهنية للمهندسين، بما يسهم في ربطهم بسوق العمل ورفع كفاءتهم الفنية.

اضافة اعلان



ووقع الاتفاقية عن نقابة المهندسين، نقيبها عبدالله عاصم غوشة، وعن شركة الكهرباء الأردنية مديرها العام حسن عبدالله.