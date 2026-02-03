الثلاثاء 2026-02-03 10:16 م

اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين

الثلاثاء، 03-02-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري-   وقعت نقابة المهندسين وشركة الكهرباء الأردنية اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات المهنية للمهندسين، بما يسهم في ربطهم بسوق العمل ورفع كفاءتهم الفنية.

ووقع الاتفاقية عن نقابة المهندسين، نقيبها عبدالله عاصم غوشة، وعن شركة الكهرباء الأردنية مديرها العام حسن عبدالله.


وأكد نقيب المهندسين عبدالله غوشة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابة في تطوير مهارات منتسبيها، وفتح آفاق جديدة أمامهم، مشددا على أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الكبرى تشكل رافعة أساسية لتعزيز الخبرة العملية، وتمكين المهندسين من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.

 
 


أخبار محلية

