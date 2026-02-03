اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين

ووقع الاتفاقية عن نقابة المهندسين، نقيبها عبدالله عاصم غوشة، وعن شركة الكهرباء الأردنية مديرها العام حسن عبدالله.
وأكد نقيب المهندسين عبدالله غوشة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابة في تطوير مهارات منتسبيها، وفتح آفاق جديدة أمامهم، مشددا على أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الكبرى تشكل رافعة أساسية لتعزيز الخبرة العملية، وتمكين المهندسين من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026
-
إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام
-
وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام
-
الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
-
طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"
-
والدة الطفلة ملك: هذا السبب الحقيقي في وفاة ابنتي
-
مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية
-
حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين