اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية

الخميس، 09-04-2026 07:51 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت وزارة البيئة والحديقة الملكية النباتية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع إنشاء حديقة المعرفة البيئية، والتي ستصبح نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التعلم والتجربة العملية في عالم النبات والبيئة، مع التركيز على الأطفال والطلبة والباحثين والزوار من جميع الفئات.

ووقّع الاتفاقية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، فيما وقعها عن الحديقة النباتية الملكية المدير العام محمد شهبز، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي.


وأكد الدكتور سليمان، أن المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم المبادرات التعليمية والبيئية، وتعزيز الشراكات الوطنية مع المؤسسات المتخصصة، مشيراً إلى أن حديقة المعرفة البيئية ستوفر تجربة تعليمية مبتكرة تدمج المعرفة العلمية بالممارسة العملية، وتتيح للزوار التعرف على التنوع النباتي وأهمية النباتات في الحياة اليومية.


من جانبها، أعربت سمو الأميرة بسمة عن فخرها بهذه الشراكة، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تعزيز التعليم البيئي ونشر الثقافة العلمية لدى المجتمع.


وأشارت إلى أن الحديقة ستوفر تجربة تعليمية شاملة وممتعة لجميع الزوار، مع مراعاة توفير بيئة آمنة لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودمج عناصر التراث الأردني لتعزيز السياحة البيئية، مثل البيوت الريفية التقليدية والنشاطات الثقافية.

 
 


