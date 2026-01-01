اتفاقية تعاون سياحي بين الأردن وأوزبكستان

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الصديقين.
وبموجب الاتفاقية، يشجع الطرفان توسيع مجالات التعاون السياحي من خلال تعريف مواطني البلدين بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبيعية والمعالم السياحية، إضافة إلى المعالم التاريخية والتراث الثقافي.
كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون السياحي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ووفقًا للتشريعات والأنظمة النافذة في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات السياحية، بما في ذلك تطوير المنتجات السياحية، والترويج السياحي، وتنظيم المعارض والحوارات والندوات، ودراسة فرص الاستثمار السياحي، وتشجيع المهرجانات الثقافية والسياحية والعروض الموسيقية والفنية.
