اتفاقية تعاون سياحي بين الأردن وأوزبكستان

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال السياحة، والتي جرى التوقيع عليها في مدينة طشقند.

اضافة اعلان



وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الصديقين.



وبموجب الاتفاقية، يشجع الطرفان توسيع مجالات التعاون السياحي من خلال تعريف مواطني البلدين بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبيعية والمعالم السياحية، إضافة إلى المعالم التاريخية والتراث الثقافي.



كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون السياحي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ووفقًا للتشريعات والأنظمة النافذة في كلا البلدين.