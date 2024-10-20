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اتفاقية تعاون فني بين الأردن وألمانيا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 02:53 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتِّفاقيَّة تعاون فنِّي لعام 2024 مع جمهوريَّة ألمانيا الاتِّحاديَّة.اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقيَّة بحسب إعلان رئاسة الوزراء تنفيذاً للاتفاقيَّة السَّابقة المبرمة ما بين البلدين الصَّديقين عام 1977 حول التَّعاون الفنِّي وبهدف دعم مشاريع: تمكين النِّساء في المهن الحرفيَّة والخضراء في قطاع التَّدريب والتَّعليم المهني والفنِّي، ودعم التَّشغيل في القطاع الخاص عبر الطُّرق المبتكرة، والشُّمول المالي في المؤسسات الميكرويَّة الصَّغيرة والمتوسِّطة في المملكة، وتحسين البنية التحتيَّة للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه.
 
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أخبار محلية اتفاقية تعاون فني بين الأردن وألمانيا



 


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