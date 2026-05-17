الأحد 2026-05-17 04:41 م

اتفاقية تعاون لإنشاء "شارع الثقافة" في لواء القصر

ب
أرشيفية
 
الأحد، 17-05-2026 03:47 م

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة الثقافة وبلدية شيحان، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لإنشاء "شارع للثقافة" في لواء القصر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بفوز اللواء بلقب "لواء الثقافة الأردنية لعام 2026".

اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، ومساعدة أمين عام وزارة الثقافة عروبة الشمايلة، بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والمجتمعي.


وأكدت الشمايلة أن مشروع "شارع الثقافة" يأتي ضمن توجهات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم المبادرات الثقافية والتنموية في المحافظات، وتعزيز حضور الثقافة في الفضاءات العامة، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية وإبراز الهوية التراثية للمنطقة.


وأشادت بالدور التشاركي الذي تقوم به بلدية شيحان في إنجاح المشاريع الثقافية، مؤكدة أهمية فكرة "شوارع الثقافة" باعتبارها مشاريع نوعية توفر مساحات مفتوحة للأنشطة الفنية والإبداعية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على الموروث الثقافي الأردني.


من جانبه، أشار الرواشدة إلى الدور الكبير الذي تنتهجه وزارة الثقافة في دعم وتنمية الفعل الثقافي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تبني المشاريع والمبادرات التي تعزز الحراك الثقافي وتوفر بيئة داعمة للإبداع والعمل الثقافي المجتمعي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية النقل البري تتوعد تطبيقات نقل ركاب وصفحات غير مرخصة

ب

أخبار محلية الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات

"الوكالة الذرية" قلقة بعد ضربة بمسيّرة قرب محطة نووية في الإمارات

عربي ودولي "الوكالة الذرية" قلقة بعد ضربة بمسيّرة قرب محطة نووية في الإمارات

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون لإنشاء "شارع الثقافة" في لواء القصر

ل

أخبار محلية الأميرة منى الحسين تشارك في فعاليات أكاديمية وصحية في بوخارست

فيديو .. أنباء عن مشاجرة في الجامعة الأردنية وتراشق بالحجارة بين مرشحي انتخابات اتحاد الطلبة

أخبار محلية فيديو .. أنباء عن مشاجرة في الجامعة الأردنية وتراشق بالحجارة بين مرشحي انتخابات اتحاد الطلبة

ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان

اقتصاد محلي ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان

3 شهداء وعدد من المصابين بقصف للاحتلال على دير البلح

فلسطين 3 شهداء وعدد من المصابين بقصف للاحتلال على دير البلح



 
 






الأكثر مشاهدة

 