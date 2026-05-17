اتفاقية تعاون لإنشاء "شارع الثقافة" في لواء القصر

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة الثقافة وبلدية شيحان، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لإنشاء "شارع للثقافة" في لواء القصر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بفوز اللواء بلقب "لواء الثقافة الأردنية لعام 2026".

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، ومساعدة أمين عام وزارة الثقافة عروبة الشمايلة، بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والمجتمعي.



وأكدت الشمايلة أن مشروع "شارع الثقافة" يأتي ضمن توجهات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم المبادرات الثقافية والتنموية في المحافظات، وتعزيز حضور الثقافة في الفضاءات العامة، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية وإبراز الهوية التراثية للمنطقة.



وأشادت بالدور التشاركي الذي تقوم به بلدية شيحان في إنجاح المشاريع الثقافية، مؤكدة أهمية فكرة "شوارع الثقافة" باعتبارها مشاريع نوعية توفر مساحات مفتوحة للأنشطة الفنية والإبداعية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على الموروث الثقافي الأردني.