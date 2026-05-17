اتفاقية تعاون لإنشاء "شارع الثقافة" في لواء القصر

ووقّع الاتفاقية رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، ومساعدة أمين عام وزارة الثقافة عروبة الشمايلة، بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والمجتمعي.
وأكدت الشمايلة أن مشروع "شارع الثقافة" يأتي ضمن توجهات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم المبادرات الثقافية والتنموية في المحافظات، وتعزيز حضور الثقافة في الفضاءات العامة، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية وإبراز الهوية التراثية للمنطقة.
وأشادت بالدور التشاركي الذي تقوم به بلدية شيحان في إنجاح المشاريع الثقافية، مؤكدة أهمية فكرة "شوارع الثقافة" باعتبارها مشاريع نوعية توفر مساحات مفتوحة للأنشطة الفنية والإبداعية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على الموروث الثقافي الأردني.
من جانبه، أشار الرواشدة إلى الدور الكبير الذي تنتهجه وزارة الثقافة في دعم وتنمية الفعل الثقافي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تبني المشاريع والمبادرات التي تعزز الحراك الثقافي وتوفر بيئة داعمة للإبداع والعمل الثقافي المجتمعي.
