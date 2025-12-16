اتفاقية تعتمد أداة رقمية متقدمة لإدارة الري المستدام في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، والمدير الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور يوسف بروزيين، اتفاقية نقل واعتماد أداة رقمية متقدمة لتشخيص وتقييم أداء الري المستدام في الأغوار الشمالية والمعتمدة على بيانات الأقمار الصناعية (WaPOR)، والمطوّرة بالتعاون مع المعهد.

وقالت وزارة المياه والري، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه سلطة وادي الأردن نحو تبنّي حلول رقمية مستدامة وابتكارات حديثة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين التخطيط التشغيلي، وتعزيز عدالة توزيع المياه، والحد من الهدر.



وأوضحت أن الأداة أثبتت خلال مرحلة التطوير والاختبار قدرتها على تحويل بيانات الأقمار الصناعية إلى مؤشرات عملية دقيقة، تدعم عملية اتخاذ القرار وتوفّر فهماً أعمق لأنماط استخدام المياه وكفاءة الري، بما يتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن.



وقال الحيصة، إن اعتماد هذه الأداة يشكّل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه السلطة، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة الري من خلال توفير بيانات دقيقة ومؤشرات علمية موثوقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.



وأضاف أن إدخال هذه الأداة إلى حيز التطبيق العملي يعزز قدرة سلطة وادي الأردن على إدارة الموارد المائية بكفاءة وعدالة أعلى، ويرفع إنتاجية وحدة المياه، بما ينعكس إيجابا على صمود القطاع الزراعي وتحسين سبل عيش المزارعين.