اتفاقية تعتمد أداة رقمية متقدمة لإدارة الري المستدام في الأغوار الشمالية

وقالت وزارة المياه والري، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه سلطة وادي الأردن نحو تبنّي حلول رقمية مستدامة وابتكارات حديثة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين التخطيط التشغيلي، وتعزيز عدالة توزيع المياه، والحد من الهدر.
وأوضحت أن الأداة أثبتت خلال مرحلة التطوير والاختبار قدرتها على تحويل بيانات الأقمار الصناعية إلى مؤشرات عملية دقيقة، تدعم عملية اتخاذ القرار وتوفّر فهماً أعمق لأنماط استخدام المياه وكفاءة الري، بما يتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن.
وقال الحيصة، إن اعتماد هذه الأداة يشكّل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه السلطة، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة الري من خلال توفير بيانات دقيقة ومؤشرات علمية موثوقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.
وأضاف أن إدخال هذه الأداة إلى حيز التطبيق العملي يعزز قدرة سلطة وادي الأردن على إدارة الموارد المائية بكفاءة وعدالة أعلى، ويرفع إنتاجية وحدة المياه، بما ينعكس إيجابا على صمود القطاع الزراعي وتحسين سبل عيش المزارعين.
وأكد أن سلطة وادي الأردن ماضية في تبنّي حلول رقمية وابتكارات حديثة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية الدولية لمواجهة تحديات شح المياه وتغير المناخ، وترسيخ إدارة أكثر كفاءة وشفافية لقطاع الري.
-
أخبار متعلقة
-
التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين
-
مدارس في الأردن تعلن تعليق الدوام للصفوف الثلاثة الأولى فقط
-
تأخير دوام مدارس في الأردن غداً الأربعاء
-
العدوان يلتقي فعاليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح
-
متابعة للقائهم مع الملك.. العيسوي يلتقي متقاعدين خدموا بمعية جلالته
-
ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد
-
"نحن ننهض" ينظم فعالية في إربد حول اتخاذ القرار الجماعي
-
جمعية مكافحة السرطان تنتخب هيئة إدارية جديدة